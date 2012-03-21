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Лебедев Владимир Михайлович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

21.01.1946

Дата смерти

21.03.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
главный инженер в аэропорту Васьково
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
21.03.2012
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