Лебедев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.01.1946
Дата смерти21.03.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
главный инженер в аэропорту Васьково
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
21.03.2012