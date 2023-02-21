Земнин Порфирий Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земнин Порфирий Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1904 ст.

Дочь: Земнина Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Земнина Александра Михайловна

Место жительства
1904 ст.
Капыстичи, Рыльский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Капыстичи (Капустичи) Петровской волости Рыльского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земнина Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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