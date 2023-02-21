Земнин Порфирий Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1904 ст.
Дочь: Земнина Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Земнина Александра Михайловна
Место жительства
1904 ст.
Капыстичи, Рыльский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Капыстичи (Капустичи) Петровской волости Рыльского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно