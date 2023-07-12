Большакова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти13.11.1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Анна Ильинична
Отец ребёнка: Большаков Илья Петрович
Пленино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1875