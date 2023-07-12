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Большакова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

13.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Анна Ильинична

Отец ребёнка: Большаков Илья Петрович

Пленино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Илья Петрович

Смерть
13.11.1875
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