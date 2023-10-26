Комарова (Макаренко) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1967
Дочь: Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Комаров Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1970
Отец ребёнка: Комаров Геннадий Иванович
Смерть
1971