Комарова (Макаренко) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Макаренко) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1967

Дочь: Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Комаров Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1970

Сын: Комаров Олег Геннадьвич

Отец ребёнка: Комаров Геннадий Иванович

Смерть
1971

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