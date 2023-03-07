Покрышкина Евдокия Якимова
Место рождениядер. Пинеги, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Пинеги, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795