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Покрышкина Евдокия Якимова

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Место рождения

дер. Пинеги, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Пинеги, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Иван (мл) Ефремов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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