Данзандоржиева Сэлмэг Нимбуевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данзандоржиева Сэлмэг Нимбуевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1972

Отец: Гончикжапов Нимбу

Мать: Чимитдоржиева Цыбигма Бодиевна

Рождение ребёнка
24.11.1997

Дочь: Данзандоржиева Долгор Беликтоевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.2004

Сын: Данзандоржиев Булат Беликтоевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.2010

Дочь: Данзандоржиева Оюна Беликтоевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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