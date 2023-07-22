Данзандоржиева Сэлмэг Нимбуевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1972
Отец: Гончикжапов Нимбу
Рождение ребёнка
24.11.1997
Дочь: Данзандоржиева Долгор Беликтоевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.2004
Сын: Данзандоржиев Булат Беликтоевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.2010
Дочь: Данзандоржиева Оюна Беликтоевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности