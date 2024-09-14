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Печальников Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печальников Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Новомихайловское, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1887

Сын: Печальников Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Агрипина Леонтьевна

Новомихайловское, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

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