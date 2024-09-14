Печальников Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печальников Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1887
Сын: Печальников Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Агрипина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно