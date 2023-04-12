(Faoussek) Tatiana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Faoussek) Tatiana

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Faoussek Alexandre

Мать: Фаусек / Faoussek Антонина Ivanovna

Смерть
1925
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