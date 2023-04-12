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(Faoussek) Tatiana
(Faoussek) Tatiana
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
1925
Пол
Женский
Отец
Faoussek Alexandre
Мать
Фаусек / Faoussek (Андрусова / Andrusov Androussoff) Антонина Ivanovna
1871 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Faoussek Alexandre
Мать:
Фаусек / Faoussek Антонина Ivanovna
Смерть
1925
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