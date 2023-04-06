Жеманова Александра Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Краснова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Жеманов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Жеманов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Жеманов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Жеманов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Жеманов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Силкина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Жеманов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно