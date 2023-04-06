Жеманова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖеманова Александра Петровна

Жеманова Александра Петровна

avatar

Место рождения

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Краснова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Жеманов Дмитрий Иванович

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Жеманов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Жеманов Дмитрий Иванович

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Жеманов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Жеманов Дмитрий Иванович

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Силкина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Жеманов Дмитрий Иванович

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеманов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close