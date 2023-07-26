Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.2003

Дочь: Косенко Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Косенко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Макар Алексеевич

Отец ребёнка: Косенко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Косенко Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Алексей Владимирович

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