Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Стефанович

Рождение ребёнка
01.08.1952

Сын: Егоров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Стефанович

Смерть
Неизвестно

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