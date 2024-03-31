Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Галина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Иван Стефанович
Рождение ребёнка
01.08.1952
Отец ребёнка: Егоров Иван Стефанович
Смерть
Неизвестно