Денисова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1960

Отец: Кладов Василий Михайлович

Мать: Кладова Александра Павловна

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