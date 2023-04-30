Матросова Ольга Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Матросова Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Матросов Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Матросова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Матросов Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1904
Сын: Матросов Яков Прокопьевич
Отец ребёнка: Матросов Прокопий Михайлович
Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно