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Матросова Ольга Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Матросова Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Матросов Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Матросова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Матросов Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
09.05.1904

Сын: Матросов Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Матросов Прокопий Михайлович

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно