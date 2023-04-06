Луценко Юрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Луценко Яков Калинович
Мать: Луценко Фёкла Егоровна
Образование
23.09.1939
Свидетельство N 024621 об окончании фельдшерской школы в г. Сталинск, 3д 8 - ой ср. школы
Призыв на военную службу
?.02.1942
г. Сталинск Кемеровский район Новосибирская область
Воинское звание - красноармеец Военная часть - 664 ап Судьба - не годен Дата выбытия - 15. 11 1943 г. Госпиталь - ПМедП 437, 196 медсб, ЭГ 2894, ЭГ 1871 Номер свидетельства 4927 Дата свидетельства 15.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луценко ? Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Мария Павловна
Смерть
Около 1955
Туберкулез