Луценко Юрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко Юрий Яковлевич

Луценко Юрий Яковлевич

avatar

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Луценко Яков Калинович

Мать: Луценко Фёкла Егоровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Образование
23.09.1939
Свидетельство N 024621 об окончании фельдшерской школы в г. Сталинск, 3д 8 - ой ср. школы
Призыв на военную службу
?.02.1942
г. Сталинск Кемеровский район Новосибирская область
Воинское звание - красноармеец Военная часть - 664 ап Судьба - не годен Дата выбытия - 15. 11 1943 г. Госпиталь - ПМедП 437, 196 медсб, ЭГ 2894, ЭГ 1871 Номер свидетельства 4927 Дата свидетельства 15.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луценко ? Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Мария Павловна

Смерть
Около 1955
Туберкулез
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close