Меркушева Агрофена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Агрофена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елена Леонтьева

Отец ребёнка: Меркушев Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Надежда Леонтьева

Отец ребёнка: Меркушев Леонтий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Леонтий Фёдорович

Смерть
После 1858
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