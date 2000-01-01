Меркушева Агрофена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елена Леонтьева
Отец ребёнка: Меркушев Леонтий Фёдорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Надежда Леонтьева
Отец ребёнка: Меркушев Леонтий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858