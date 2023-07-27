Демидов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Демидов Павел Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Демидов Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Демидов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Елена Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Софья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1893