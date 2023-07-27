Демидов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Александр Павлович

Демидов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Демидов Павел Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Демидов Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Демидов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Софья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1893
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close