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Нартов Леонид Михайлович
Нартов Леонид Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.1930
Дата смерти
2012
Пол
Мужской
Отец
Нартов Никита Яковлевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930
Отец:
Нартов Никита Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
2012
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