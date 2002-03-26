Бетев Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бетев Петр Павлович

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Место рождения

Петропавловск, Казахстан

Дата рождения

21.12.1926

Дата смерти

26.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Петропавловск, Казахстан
Место жительства
С 1945 по 1951
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Место жительства
С 1951 по 1953
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Место жительства
С 1953 по 1965
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Место жительства
С 1965 по 1966
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1966 по 2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.03.2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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