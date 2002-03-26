Бетев Петр Павлович
Место рожденияПетропавловск, Казахстан
Дата рождения21.12.1926
Дата смерти26.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Петропавловск, Казахстан
Место жительства
С 1945 по 1951
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Место жительства
С 1951 по 1953
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Место жительства
С 1953 по 1965
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Место жительства
С 1965 по 1966
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1966 по 2002
Смерть
26.03.2002