Фаустов Иван Константинович
Место рожденияворонежская губерния
Дата рождения1880
Дата смерти24.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Фаустов Константин Иванович
Мать: Фаустова Наталья
воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фаустова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаустова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаустова Дарья
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаустова Дарья
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Фаустова) Овдотья Ивановна
Мать ребёнка: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна
Смерть
24.08.1937