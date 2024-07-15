Фаустов Иван Константинович 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФаустов Иван Константинович

Фаустов Иван Константинович

Место рождения

воронежская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

24.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Фаустов Константин Иванович

Мать: Фаустова Наталья

воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаустов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фаустова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаустова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаустова Дарья

Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаустова Дарья

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Фаустова) Овдотья Ивановна

Мать ребёнка: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна

Смерть
24.08.1937

Мы используем куки для улучшения работы сайта.