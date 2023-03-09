Гавриленко (Окутина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко (Окутина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1896

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1896

Отец: Окутин Иван Алексеевич

Мать: Окутина Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
30.09.1918

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Гавриленко Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
?.06.1923

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Гавриленко Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Гавриленко Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Гавриленко Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Николай

Отец ребёнка: Гавриленко Константин Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Константин Фёдорович

Смерть
1974
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