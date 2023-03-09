Гавриленко (Окутина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1896
Дата смерти1974
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1896
Отец: Окутин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
30.09.1918
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Гавриленко Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
?.06.1923
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Гавриленко Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Гавриленко Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Гавриленко Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Николай
Отец ребёнка: Гавриленко Константин Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974