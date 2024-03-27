Скутов Степан Карпович
Место рожденияд.Стриганцы, Витебская обл.
Дата рождения1907
Дата смерти?.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Карп
Мать: Евдокия Сидоровна
д.Стриганцы, Витебская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутова Фекла Захаровна
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie67483159/
Скутов Степан Карпович рядовой Дата рождения __.__.1907 Дата и место призыва 24.06.1941 Богушевский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Богушевский р-н Дата выбытия __.08.1944 Причина выбытия пропал... Показать все
Смерть
?.08.1944
Пропал без вести