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Скутов Степан Карпович

Место рождения

д.Стриганцы, Витебская обл.

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Карп

Мать: Евдокия Сидоровна

д.Стриганцы, Витебская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Фекла Захаровна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie67483159/
Скутов Степан Карпович рядовой Дата рождения __.__.1907 Дата и место призыва 24.06.1941 Богушевский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Богушевский р-н Дата выбытия __.08.1944 Причина выбытия пропал... Показать все
Смерть
?.08.1944
Пропал без вести
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