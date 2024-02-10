Екатерина Макаровна
Место рождения
Дата рождения21.11.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1835 ст.
Бракосочетание
10.02.1856 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1856 ст.
Отец ребёнка: Леонов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
15.06.1862 ст.
Отец ребёнка: Леонов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Сын: Леонов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Леонов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
23.03.1871 ст.
Сын: Леонов Гавриил (Гаврила) Васильевич
Отец ребёнка: Леонов Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно