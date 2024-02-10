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Екатерина Макаровна

Место рождения

Ботово, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

21.11.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1835 ст.

Отец: Барышников (Ярдев) Макар Григорьевич

Мать: Анна Дмитриевна

Ботово, Черноголовка, Московская область
Бракосочетание
10.02.1856 ст.

Муж: Леонов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
09.11.1856 ст.

Сын: Леонов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Леонов Василий Филиппович

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.06.1862 ст.

Сын: Леонов Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Леонов Василий Филиппович

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Леонов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Леонов Василий Филиппович

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1871 ст.

Сын: Леонов Гавриил (Гаврила) Васильевич

Отец ребёнка: Леонов Василий Филиппович

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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