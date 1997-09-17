Крускоп Фриц Янович
Место рожденияИркутская обл., Ленский р-н, с. Витим
Дата рождения27.05.1922
Дата смерти17.09.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1922
Иркутская обл., Ленский р-н, с. Витим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крускоп Вера Артамоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крускоп Вера Артамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крускоп Вера Артамоновна
Смерть
17.09.1997