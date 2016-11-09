Тетерятников Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения11.07.1932
Дата смерти09.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1932
Бракосочетание
06.11.1957
Тункерский сельсовет, Теректинский район, Уральская область
Рождение ребёнка
21.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тетерятникова Вера Николаевна
Казахская СССР, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, зерносовхоз Долинский
Смерть
09.11.2016
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния