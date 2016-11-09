Тетерятников Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерятников Павел Петрович

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Место рождения

Владимировка

Дата рождения

11.07.1932

Дата смерти

09.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1932

Отец: Тетерятников Петр Никанорович

Мать: Тетерятникова Евдокия Степановна

Бракосочетание
06.11.1957

Жена: Тетерятникова Вера Николаевна

Тункерский сельсовет, Теректинский район, Уральская область
Рождение ребёнка
21.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тетерятникова Вера Николаевна

Казахская СССР, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, зерносовхоз Долинский
Смерть
09.11.2016
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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