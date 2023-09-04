Панфилова Юлия Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Юлия Дмитревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузницов Дмитрий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Панфилова Алла Евгеневна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Людьмила Евгеневна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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