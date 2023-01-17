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Лымарь Иван Васильевич

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Место рождения

Головчино, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

12.06.1924

Дата смерти

31.07.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924

Отец: Лымарь Василий

Мать: Лымарь Харитина Ивановна

Головчино, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.07.1985
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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