Лымарь Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1924
Дата смерти31.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924
Отец: Лымарь Василий
Мать: Лымарь Харитина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.07.1985
Армавир, город Армавир, Краснодарский край