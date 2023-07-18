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Логинов Александр Валентинович
Логинов Александр Валентинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.1957
Пол
Мужской
Отец
Моисеев Валентин Михайлович
Мать
Рогушина Логинова Алла Григорьевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1957
Отец:
Моисеев Валентин Михайлович
Мать:
Рогушина Логинова Алла Григорьевна
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