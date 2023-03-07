Желнин Иван (Ивашко) Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Желнин Семен (Сенка) Третьяков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Желнин Федор (Федька) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Желнин Антон (Антонко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Желнин Яков (Якушко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Желнин Вавила (Вавилко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678