Желнин Иван (Ивашко) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелнин Иван (Ивашко) Семенов

Желнин Иван (Ивашко) Семенов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Желнин Семен (Сенка) Третьяков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Желнин Федор (Федька) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Желнин Антон (Антонко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Желнин Яков (Якушко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Желнин Вавила (Вавилко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close