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Савенко Фёдор

Место рождения

Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

19.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Савенко Моисей

Мать: не указана

Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.05.1937

Сын: Савенко Владимир

Мать ребёнка: Савенко Меланья

Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савенко Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенко Меланья

Смерть
19.09.1942
Глубокое
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