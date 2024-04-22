Савенко Фёдор
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти19.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Савенко Моисей
Рождение ребёнка
10.05.1937
Сын: Савенко Владимир
Мать ребёнка: Савенко Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савенко Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савенко Меланья
Смерть
19.09.1942
Глубокое