Вершинина (Семенова) Домнина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Семенова) Домнина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Потап Ларионов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Вершинина Домнина Потапова

Отец ребёнка: Вершинин Потап Ларионов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вершинин Никита Потапов

Отец ребёнка: Вершинин Потап Ларионов

Гребеневской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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