Вершинина (Семенова) Домнина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Вершинина Домнина Потапова
Отец ребёнка: Вершинин Потап Ларионов
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Вершинин Потап Ларионов
Гребеневской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно