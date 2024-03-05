Перфилов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерфилов Михаил Иванович

Перфилов Михаил Иванович

Место рождения

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

03.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1903

Отец: Перфилов Иван Устинович

Мать: Перфилова Анисия Осиповна (Иосиповна)

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфилова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфилова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфилова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфилова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфилова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфилова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close