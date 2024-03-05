Перфилов Михаил Иванович
Место рожденияд.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Дата рождения03.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1903
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перфилова Анна
Смерть
Неизвестно