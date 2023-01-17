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Быков Фёдор Андреев

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Быков Андрей Дмитриев

Мать: Быкова Парасковья Евсеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1841

Сын: Быков Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Быкова Февронья Гуриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1843

Дочь: Зиновья Фёдорова

Мать ребёнка: Быкова Февронья Гуриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 30.04.1846

Дочь: Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Быкова Февронья Гуриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1849

Сын: Быков Иоанн Фёдоров

Мать ребёнка: Быкова Февронья Гуриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Быкова Февронья Гуриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Февронья Гуриева

Смерть
Неизвестно
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