Быков Фёдор Андреев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Быков Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
17.08.1841
Сын: Быков Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Быкова Февронья Гуриева
Рождение ребёнка
30.10.1843
Дочь: Зиновья Фёдорова
Мать ребёнка: Быкова Февронья Гуриева
Рождение ребёнка
Около 30.04.1846
Дочь: Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Быкова Февронья Гуриева
Рождение ребёнка
15.01.1849
Сын: Быков Иоанн Фёдоров
Мать ребёнка: Быкова Февронья Гуриева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Быкова Февронья Гуриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Февронья Гуриева
Смерть
Неизвестно