Куканов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1913
Дочь: Куканова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Куканова Елизавета Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.1915
Дочь: Куканова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Куканова Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно