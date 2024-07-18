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Куканов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куканова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: Куканова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Куканова Елизавета Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.1915

Дочь: Куканова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Куканова Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно

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