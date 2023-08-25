Шабалина (Ступак) Любовь Александровна
Место рожденияРоссия, Респ. Башкортостан
Дата рождения11.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1958
Отец: не указан
Мать: Шапкина Любовь Карповна
Россия, Респ. Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступак Николай Владимирович
Отец ребёнка: Ступак Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступак Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Ступак Владимир Ильич