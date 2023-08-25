Шабалина (Ступак) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабалина (Ступак) Любовь Александровна

Шабалина (Ступак) Любовь Александровна

Место рождения

Россия, Респ. Башкортостан

Дата рождения

11.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1958

Отец: не указан

Мать: Шапкина Любовь Карповна

Россия, Респ. Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступак Николай Владимирович

Отец ребёнка: Ступак Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступак Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Ступак Владимир Ильич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close