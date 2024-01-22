Долматов Фёдор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долматов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иза Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долматов Аркадий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долматов Виктор Федорович
Мать ребёнка: не указана