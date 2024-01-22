Долматов Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматов Фёдор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долматов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иза Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долматов Аркадий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долматов Виктор Федорович

Мать ребёнка: не указана

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