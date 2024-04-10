Гребенев Денис Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенев Денис Трофимович

Гребенев Денис Трофимович

Место рождения

починок Гребеневский, Екатерининская волость, Котельничский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Гребенев Трофим Антонович

Мать: Гребенева Пелагея Савиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенева Харитина Платоновна

Место жительства
Неизвестно
Высоковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.06.1856

Жена: Гребенева (Обрамова) Пелагея Матвеевна

Высокогорье, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.