Гребенев Денис Трофимович
Место рожденияпочинок Гребеневский, Екатерининская волость, Котельничский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Высоковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.06.1856
Высокогорье, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно