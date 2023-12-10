Ковалёв Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1967
Рождение ребёнка
01.10.1992
Мать ребёнка: Ковалёва Людмила Леонидовна
Тужинка, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.07.1995
Дочь: Белоусова (Ковалева) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Ковалёва Людмила Леонидовна
Саган-Нур, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия