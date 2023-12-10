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Ковалёв Андрей Николаевич

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Место рождения

Зун-Хурай, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

20.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1967

Отец: Ковалёв Николай Андреевич

Мать: Ковалёва Галина Андреевна

Зун-Хурай, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.10.1992

Сын: Ковалёв Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Ковалёва Людмила Леонидовна

Тужинка, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.07.1995

Дочь: Белоусова (Ковалева) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Ковалёва Людмила Леонидовна

Саган-Нур, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия

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