Шашева Тамара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1946
Дата смерти07.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1965
Дочь: Шустова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Шашев Валентин Ислямович
Рождение ребёнка
14.08.1967
Дочь: Беляева Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Шашев Валентин Ислямович
Рождение ребёнка
14.08.1967
Дочь: Беляева Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Шашев Валентин Ислямович
Смерть
07.01.2010