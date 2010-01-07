Шашева Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашева Тамара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1946

Дата смерти

07.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1965

Дочь: Шустова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Шашев Валентин Ислямович

Рождение ребёнка
14.08.1967

Дочь: Беляева Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Шашев Валентин Ислямович

Рождение ребёнка
14.08.1967

Дочь: Беляева Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Шашев Валентин Ислямович

Смерть
07.01.2010
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