Кумов Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумов Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: Кумова Васса Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кумова Дарья? Валерьепвна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кумова Анна Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кумов Антон Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кумов Валерий Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кумов Василий Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

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