Кумов Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: Кумова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кумова Дарья? Валерьепвна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кумова Анна Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана