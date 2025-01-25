Емельянов Иван 18.08.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Иван

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Место рождения

Борисовка, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

18.08.1909

Дата смерти

17.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1909

Отец: Емельянов Иван Петрович

Мать: Емельянова (Будкина) Евгения

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Емельянова) Нина

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Леонид

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
23.05.1935

Дочь: Матвеева (Емельянова) Людмила

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
11.04.1948

Сын: Емельянов Юрий

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Смерть
17.04.1977
Золотово, город Бор, Нижегородская область

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