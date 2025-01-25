Емельянов Иван
Место рождения
Дата рождения18.08.1909
Дата смерти17.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Емельянова) Нина
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Леонид
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
23.05.1935
Дочь: Матвеева (Емельянова) Людмила
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
11.04.1948
Сын: Емельянов Юрий
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Смерть
17.04.1977
Золотово, город Бор, Нижегородская область