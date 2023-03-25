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Калугин Ефим Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калугин Кирилл Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Калугина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Калугина Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Петр Ефимович

Мать ребёнка: Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Павел Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Александр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Константин Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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