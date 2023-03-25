Калугин Ефим Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калугин Кирилл Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Калугина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Калугина Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Александр Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Константин Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно