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Ковалевский Георгий Павлович

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Место рождения

Бортники 1, Бешенковичский район, Витебская область

Дата рождения

15.04.1913

Дата смерти

04.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Дети

1940 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1913

Отец: Ковалевский Павел

Мать: Ковалевский Ольга

Бортники 1, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.01.1940

Сын: Ковалевский Авангард

Мать ребёнка: Ковалевский Тамара

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Работа или профессия
С 1941
91-я стрелковая дивизия 54 ск 51 Армия 4-й Украинский Фронт
офицер Советской Армии, Политрук | 91-я стрелковая дивизия 54 ск 51 Армия 4-й Украинский Фронт
Рождение ребёнка
08.04.1954

Дочь: Вагнер Ольга

Мать ребёнка: Ковалевский Тамара

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалевский Тамара

Смерть
04.11.1979
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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