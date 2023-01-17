Ковалевский Георгий Павлович
Место рождения
Дата рождения15.04.1913
Дата смерти04.11.1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1913
Отец: Ковалевский Павел
Мать: Ковалевский Ольга
Рождение ребёнка
11.01.1940
Сын: Ковалевский Авангард
Мать ребёнка: Ковалевский Тамара
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Работа или профессия
С 1941
91-я стрелковая дивизия 54 ск 51 Армия 4-й Украинский Фронт
офицер Советской Армии, Политрук | 91-я стрелковая дивизия 54 ск 51 Армия 4-й Украинский Фронт
Рождение ребёнка
08.04.1954
Дочь: Вагнер Ольга
Мать ребёнка: Ковалевский Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалевский Тамара
Смерть
04.11.1979