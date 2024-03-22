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Луценко Стефан Марков

Место рождения

Новый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Луценко Марко Гаврилов

Мать: Луценко Настасья Никитина

Новый Мерчик, Харківська область
Бракосочетание
Около 1804

Жена: Луценко Анна

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Луценко Иван Стефанов

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Луценко Антон Стефанов

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Луценко Герасим Стефанов

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Луценко Роман Степанов

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Луценко Фёдор Стефанов

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агриппина Степанова

Мать ребёнка: Луценко Анна

Смерть
1841
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