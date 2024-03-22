Луценко Стефан Марков
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Луценко Марко Гаврилов
Бракосочетание
Около 1804
Жена: Луценко Анна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Луценко Анна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Луценко Анна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Луценко Анна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Луценко Анна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Луценко Анна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Луценко Анна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Луценко Анна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агриппина Степанова
Мать ребёнка: Луценко Анна
Смерть
1841