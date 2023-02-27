Рогозин Савва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Рогозин Пётр
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1757
Сын: Рогозин Софронтий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1758
Сын: Рогозин Гордей
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Матвеевка, Жовнинская волость, Золотоношский уезд
Смерть
Неизвестно