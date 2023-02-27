Рогозин Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Савва

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Рогозин Пётр

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1755

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1757

Сын: Рогозин Софронтий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1758

Сын: Рогозин Гордей

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Матвеевка, Жовнинская волость, Золотоношский уезд
Смерть
Неизвестно
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