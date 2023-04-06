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Сырчин Епифан Прокопиев

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Место рождения

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Сырчин Прокопий Герасимов

Мать: Сырчина Анна (Прокопьева)

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Сырчин Захарий Епифанов

Мать ребёнка: Сырчина Дарья Лукина

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Сырчин Леонтий Епифанов

Мать ребёнка: не указана

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Ирина Епифанова

Мать ребёнка: Сырчина Дарья Лукина

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырчина Дарья Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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