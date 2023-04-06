Сырчин Епифан Прокопиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Сырчина Дарья Лукина
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Ирина Епифанова
Мать ребёнка: Сырчина Дарья Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сырчина Дарья Лукина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790