НеМойИсай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: не указана
МК-1736 07.08.1736 Деревни Речек крестьянина Максима Исаева сын Доментий - рождение ИВ-1738 Максим 26=1712 ИВ-1739 Максим Исаев 26=1713 ИВ-1740 Максим Исаев 28=1712 МК-1740 12.04.1740 Деревни Речек у ... Показать все
Смерть
Неизвестно