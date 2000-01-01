НеМойИсай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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НеМойИсай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Немойисай Максим Исаев

Мать ребёнка: не указана

МК-1736 07.08.1736 Деревни Речек крестьянина Максима Исаева сын Доментий - рождение ИВ-1738 Максим 26=1712 ИВ-1739 Максим Исаев 26=1713 ИВ-1740 Максим Исаев 28=1712 МК-1740 12.04.1740 Деревни Речек у ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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