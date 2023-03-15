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Гремяков Александр Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гремяков Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Гремяков Петр Александрович

Мать ребёнка: Гремякова Фиона Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гремякова Фиона Ивановна

Смерть
15.08.1947
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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