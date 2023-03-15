Гремяков Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.08.1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гремяков Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1906
Сын: Гремяков Петр Александрович
Мать ребёнка: Гремякова Фиона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гремякова Фиона Ивановна
Смерть
15.08.1947
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область