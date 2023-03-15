Кокорева Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Тюрина Людмила
Отец ребёнка: Кокорев Анатолий
Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.11.1957
Дочь: Лосева Татьяна
Отец ребёнка: Кокорев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокорев Анатолий
Смерть
Неизвестно