Кокорева Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорева Раиса

Кокорева Раиса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Тюрина Людмила

Отец ребёнка: Кокорев Анатолий

Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.11.1957

Дочь: Лосева Татьяна

Отец ребёнка: Кокорев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Анатолий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close