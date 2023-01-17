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Цыганкова Жена Якова

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.03.1900

Сын: Цыганков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Цыганков Яков

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1911

Сын: Цыганков Аркадий Яковлевич

Отец ребёнка: Цыганков Яков

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Цыганков Яков

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганков Яков

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
До 1937
К 1937 году ее уже нет в живых. Об этом в 1937 году пишет в автобиографии ее сын Алексей Цыганков. Похоронена на Дорогомиловском кладбище в Москве.
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