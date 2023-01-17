Цыганкова Жена Якова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1900
Сын: Цыганков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Цыганков Яков
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1911
Сын: Цыганков Аркадий Яковлевич
Отец ребёнка: Цыганков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганков Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Цыганков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыганков Яков
Смерть
До 1937
К 1937 году ее уже нет в живых. Об этом в 1937 году пишет в автобиографии ее сын Алексей Цыганков. Похоронена на Дорогомиловском кладбище в Москве.