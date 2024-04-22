Дермашев Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Около 1852
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дермашева Пульхерия Павловна
Мать ребёнка: Дермашева Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дермашева Александра Павловна
Мать ребёнка: Дермашева Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Дермашев Александр Павлович
Мать ребёнка: Дермашева Вера Алексеевна
Смерть
Неизвестно