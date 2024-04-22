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Дермашев Павел Александрович

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1852

Жена: Дермашева Вера Алексеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дермашева Пульхерия Павловна

Мать ребёнка: Дермашева Вера Алексеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дермашева Александра Павловна

Мать ребёнка: Дермашева Вера Алексеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Дермашев Александр Павлович

Мать ребёнка: Дермашева Вера Алексеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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